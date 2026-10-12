भारतीय रुपये में 98 पैसे का उछाल, डॉलर के मुकाबले 95.75 पर पहुंचा
सोमवार, 12 अक्टूबर, 2026 को भारतीय रुपये को अच्छी मजबूती मिली। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले यह 98 पैसे चढ़कर 95.75 रुपये पर खुला।
रुपये की इस बढ़त की वजह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का एक नया नियम था। इस नियम के तहत, अब डॉलर को पहले से खरीदना थोड़ा महंगा हो गया है।
RBI ने यह कदम विदेशी मुद्रा बाजार को स्थिर बनाए रखने के मकसद से उठाया है।
एशियाई मुद्राओं में भी तेजी, डॉलर अभी भी मजबूत
सोमवार को सिर्फ भारतीय रुपया ही नहीं, बल्कि कुछ दूसरी एशियाई मुद्राओं ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। दक्षिण कोरियाई वॉन, फिलीपीनी पेसो और चीनी रेनमिनबी जैसी मुद्राओं में भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तेजी देखने को मिली।
इन सबके बावजूद, अमेरिकी डॉलर अभी भी मजबूत बना हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि निवेशक इस समय दुनियाभर में चल रहे तनाव और अमेरिका से आने वाले महंगाई के आंकड़ों पर करीबी नजर रख रहे हैं। ये आंकड़े आने वाले समय में बाजार में काफी उतार-चढ़ाव ला सकते हैं।