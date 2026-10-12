भारतीय रुपये में 98 पैसे का उछाल, डॉलर के मुकाबले 95.75 पर पहुंचा

सोमवार को सिर्फ भारतीय रुपया ही नहीं, बल्कि कुछ दूसरी एशियाई मुद्राओं ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। दक्षिण कोरियाई वॉन, फिलीपीनी पेसो और चीनी रेनमिनबी जैसी मुद्राओं में भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तेजी देखने को मिली।

इन सबके बावजूद, अमेरिकी डॉलर अभी भी मजबूत बना हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि निवेशक इस समय दुनियाभर में चल रहे तनाव और अमेरिका से आने वाले महंगाई के आंकड़ों पर करीबी नजर रख रहे हैं। ये आंकड़े आने वाले समय में बाजार में काफी उतार-चढ़ाव ला सकते हैं।