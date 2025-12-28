नए साल में नहीं झेलनी पड़ेगी पैसों की तंगी, अपनाएं ये तरीके 

नया साल हर क्षेत्र में नई शुरुआत का मौका लाता है। अगर आप 2026 को आर्थिक रूप से मजबूत और बिना परेशानी वाला बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ तरीके अपनाने होंगे। ये आपको बचत करने के साथ-साथ सही तरह से अपनी जरूरतों पर खर्चा करने में मदद करेंगे। इससे आप पूरे साल बिना पैसों की तंगी झेले अपने सभी काम आसानी से निपटा सकेंगे। आइए जानते हैं ऐसे तरीके, जो नए साल में वित्तीय प्रबंधन के लिए जरूरी हैं।

बजट खर्चों में अपनाएं 50-30-20 का नियम बजट बनाएं: हर महीने की आय और खर्चों का हिसाब रखें। इस दौरान 50-30-20 नियम अपनाएं। 50 फीसदी जरूरी खर्चों पर, 30 फीसदी इच्छाओं पर और 20 फीसदी बचत/निवेश के लिए रखें। इससे अनावश्यक खर्च कम हो जाएंगे और पैसा बचना शुरू होगा। आपातकालीन कोष: कम से कम 6-12 महीने के खर्चों जितना आपातकालीन कोष तैयार करें। इसे बचत खाते या लिक्विड फंड में रखें। अचानक बीमारी या नौकरी छूटने जैसी स्थिति में ये आपको परेशानी से बचाएगा।

कर्जा ब्याज से बचना है तो यह काम करें कर्ज चुकाने की योजना: अधिक ब्याज वाले कर्ज पहले चुकाएं। जरूरी न हो तो नया लोन लेने से बचें। इससे ब्याज का बोझ कम होगा और बचत बढ़ेगी। निवेश बढ़ाएं: SIP से म्यूचुअल फंड या स्टॉक में निवेश करें। लंबे समय के लिए इक्विटी फंड अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। जोखिम नहीं उठाना चाहते तो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) चुनें। इंश्योरेंस कवर: हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस से बड़ा इलाज का खर्चा आने पर परेशानी नहीं हाेगी।

