फारआई के प्लेटफॉर्म ने डिस्पैच, रूटिंग और पेमेंट कलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी संभाली। इससे कागजी काम कम हुआ और काम करने की क्षमता बढ़ गई।

गाड़ियों का खाली खड़ा रहने का समय 10 फीसदी कम हो गया। साथ ही रिटर्न-टू-ओरिजिन दरें भी एक फीसदी कम हो गईं।

ई-वे बिल और यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस (UPI) पेमेंट्स जैसी चीजों को ऑटोमेटिक करने से काफी मेहनत बची और नकदी इकट्ठा करने का खर्च भी कम हुआ।

फारआई के मुख्य परिचालन अधिकारी गौतम कुमार ने बताया कि जब डिजिटल समाधानों की मांग बहुत बढ़ रही है। ऐसे में मौजूदा संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है।