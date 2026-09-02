फ्लिपकार्ट अपनी ऐप पर अब माइक्रो-ड्रामा दिखाएगी

फ्लिपकार्ट की माइक्रो-ड्रामा बाजार में उतरने की तैयारी, कंटेंट-टू-कॉमर्स के कारोबार मिलेगा बढ़ावा

क्या है खबर?

वॉलमार्ट की कंपनी फ्लिपकार्ट भारत के तेजी से बढ़ते माइक्रो-ड्रामा बाजार में कदम रखने जा रही है। इसके तहत वह अपने मुख्य ऐप पर शॉर्ट-फॉर्म स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट लाएगी, ताकि 'कंटेंट-टू-कॉमर्स' के अपने लक्ष्यों को और आगे बढ़ा सके। ई-कॉमर्स कंपनी ने 'टेरिबली टाइनी टेल्स' (TTT) और 'नेक्सस वेंचर पार्टनर्स' से सपोर्टेड 'प्रतिलिपि' जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी की है। ये कंपनियां खास तौर पर फ्लिपकार्ट के लिए माइक्रो-ड्रामा बनाएंगी, जो यूजर्स को इसके ऐप पर उपलब्ध होंगे।