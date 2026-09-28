फ्लिपकार्ट-अमेजन की 1,000 मिनी-वेयरहाउस बनाने की योजना, तेज होगी डिलीवरी
भारत में फ्लिपकार्ट लगभग 1,000 मिनी-वेयरहाउस बनाने के करीब है, जबकि अमेजन भी त्योहारी सीजन तक पूरे देश में यह आंकड़ा छू सकता है।
ये छोटे वेयरहाउस शहरों में तेजी से बन रहे हैं, जिससे ऑर्डर ग्राहकों तक और जल्दी पहुंच सकें।
बर्नस्टीन के निदेशक और वरिष्ठ शोध विश्लेषक जिग्नांशु गोर मानते हैं कि इससे कंपनियों को ज्यादा इलाकों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। साथ ही, वे केवल नए ग्राहक बनाने के बजाय हर ऑर्डर से मुनाफा कमाने पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे।
ऑर्डर के मामले में ब्लिंकिट सबसे आगे
अमेजन और फ्लिपकार्ट के तेजी से बढ़ने के साथ ही क्विक-कॉमर्स का तरीका भी बदल रहा है। अभी भी ऑर्डर के मामले में ब्लिंकिट सबसे आगे है, लेकिन अब कंपनियों के बीच कीमतों को लेकर पहले जैसी जोरदार होड़ नहीं दिख रही है।
स्विगी जैसी कंपनियां छूट कम कर रही हैं और जेप्टो अपनी सदस्यता योजना पर जोर दे रही है।
गोर का अनुमान है कि जैसे-जैसे ये बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां अपना काम बढ़ाएंगी, वे केवल नए यूजर जोड़ने की बजाय ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की तरफ बढ़ेंगी।