फ्लिपकार्ट-अमेजन की 1,000 मिनी-वेयरहाउस बनाने की योजना, तेज होगी डिलीवरी

अमेजन और फ्लिपकार्ट के तेजी से बढ़ने के साथ ही क्विक-कॉमर्स का तरीका भी बदल रहा है। अभी भी ऑर्डर के मामले में ब्लिंकिट सबसे आगे है, लेकिन अब कंपनियों के बीच कीमतों को लेकर पहले जैसी जोरदार होड़ नहीं दिख रही है।

स्विगी जैसी कंपनियां छूट कम कर रही हैं और जेप्टो अपनी सदस्यता योजना पर जोर दे रही है।

गोर का अनुमान है कि जैसे-जैसे ये बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां अपना काम बढ़ाएंगी, वे केवल नए यूजर जोड़ने की बजाय ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की तरफ बढ़ेंगी।