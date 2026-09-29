बैंकॉक में बाढ़ से थाई एयरवेज की उड़ानें फंसी, होंडा का उत्पादन ठप
बैंकॉक और उसके आस-पास के इलाकों में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। इससे यात्रियों और कारोबारियों को बहुत परेशानी हो रही है।
कर्मचारी काम पर नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से थाई एयरवेज को अपनी 22 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं।
इन उड़ानों में सिंगापुर, भारत और यूरोप जाने वाली यात्राएं शामिल थीं। होंडा ने 2 दिनों के लिए मोटरसाइकिल का उत्पादन रोक दिया, वहीं बैंकॉक के 155 स्कूल भी प्रभावित हुए हैं।
सरकार ने की सहायता पैकेज की घोषणा
सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में जल निकासी और जरूरी सामान पहुंचाने के लिए लगभग 5.95 करोड़ डॉलर (करीब 550 करोड़ रुपये) के सहायता पैकेज की घोषणा की है।
इतनी अफरा-तफरी के बावजूद ज्यादातर फैक्ट्रियां अभी भी चल रही हैं। इसलिए, उद्योग जगत के दिग्गज फिलहाल अपने उत्पादन लक्ष्य नहीं बदल रहे हैं।
भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए एक बड़ी बाढ़ मोड़ने वाली परियोजना पर भी बातचीत चल रही है।