बैंकॉक में बाढ़ से थाई एयरवेज की उड़ानें फंसी, होंडा का उत्पादन ठप

बैंकॉक और उसके आस-पास के इलाकों में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। इससे यात्रियों और कारोबारियों को बहुत परेशानी हो रही है।

कर्मचारी काम पर नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से थाई एयरवेज को अपनी 22 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं।

इन उड़ानों में सिंगापुर, भारत और यूरोप जाने वाली यात्राएं शामिल थीं। होंडा ने 2 दिनों के लिए मोटरसाइकिल का उत्पादन रोक दिया, वहीं बैंकॉक के 155 स्कूल भी प्रभावित हुए हैं।