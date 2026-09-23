फिच ने भारत का GDP ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर किया 6.9 फीसदी

वित्त वर्ष 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। इस दौरान पहली तिमाही में GDP में 8.6 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई और पूरे साल की वृद्धि 7.8 फीसदी पर खत्म हुई।

हालांकि, फिच ने आने वाले समय में आर्थिक वृद्धि धीमी होने की चेतावनी भी दी है। इसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कमजोरी, मानसून की अनियमित बारिश से फसलों पर पड़ने वाला असर और बढ़ती कीमतें (खाने-पीने की चीजें) जैसे कारण बताए गए हैं।

दिसंबर तक महंगाई दर 5.5 फीसदी के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद थोड़ी कम हो सकती है। इसके साथ ही, निजी निवेश में 10 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी का अनुमान है और इस साल रुपया भी काफी हद तक स्थिर रहने की संभावना है।