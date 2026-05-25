मोदी क्यों कह रहे हैं विदेशी मुद्रा बचाओ? सीतारमण ने बताई वजह
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों विदेशी मुद्रा बचाने पर इतना जोर दे रहे हैं। पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से कच्चे तेल जैसे जरूरी सामानों के दाम बढ़ गए हैं।
इससे आम लोगों और कारोबारियों के लिए अपने खर्चे संभालना मुश्किल हो गया है। सरकार का मुख्य मकसद अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना और इन वैश्विक झटकों से सबको बचाना है।
क्यों जरूरी है विदेशी मुद्रा बचाना?
सीतारमण ने बताया कि कच्चे तेल, खाद और सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और अस्थिर बने हुए हैं, जो एक बड़ी चुनौती है। दरअसल, भारत को इन सभी चीजों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा में ही भुगतान करना पड़ता है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारे लिए विदेशी मुद्रा बचाना बेहद जरूरी है, ताकि हम इन मुश्किलों का सामना कर सकें और देश की आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाए रख सकें।