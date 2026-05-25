मोदी क्यों कह रहे हैं विदेशी मुद्रा बचाओ? सीतारमण ने बताई वजह 

क्यों जरूरी है विदेशी मुद्रा बचाना?

सीतारमण ने बताया कि कच्चे तेल, खाद और सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और अस्थिर बने हुए हैं, जो एक बड़ी चुनौती है। दरअसल, भारत को इन सभी चीजों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा में ही भुगतान करना पड़ता है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारे लिए विदेशी मुद्रा बचाना बेहद जरूरी है, ताकि हम इन मुश्किलों का सामना कर सकें और देश की आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाए रख सकें।