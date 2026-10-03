वित्त मंत्री सीतारमण ने भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती की बताईं ये वजहें

सीतारमण ने देश की कुछ बड़ी उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि शुरुआती वित्त वर्ष 2027 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 7.8 फीसदी की दर से बढ़ी है, विदेशी मुद्रा भंडार 766 अरब डॉलर (करीब 72,500 अरब रुपये) के आंकड़े को छू गया है और जन-धन-आधार-मोबाइल और मुद्रा लोन जैसी सरकारी योजनाएं करोड़ों लोगों तक पहुंची हैं।

आगे के लक्ष्यों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अब नए अभियानों के जरिए देश के लिए जरूरी संसाधनों को सुरक्षित करने पर ध्यान दिया जाएगा। इससे भारत 2047 तक लगातार मजबूती से विकास करता रहेगा।