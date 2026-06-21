फिगर AI में इंसानों से ज्यादा काम कर रहे रोबोट्स 

AI के कारण टेक सेक्टर में छटनी

यह बदलाव सिर्फ फिगर AI तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़े रुझान का हिस्सा है। अब कंपनियां ऑटोमेशन और AI पर ज्यादा भरोसा कर रही हैं।

अमेजन और मेटा जैसी बड़ी कंपनियों ने भी हजारों नौकरियां कम की हैं। इस साल अब तक दुनियाभर में करीब 1.19 लाख टेक नौकरियां खत्म हो चुकी हैं।

कामों को निपटाने और कामकाज की रफ्तार बढ़ाने में रोबोट अब आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि, फिगर के हालिया 'मैन बनाम मशीन' मुकाबले में एक इंटर्न ने मशीन को हराकर दिखाया कि अभी इंसान भी कम नहीं हैं।