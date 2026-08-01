फीफा ने रद्द की अपनी 20 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना

फीफा के ज्यादातर सदस्य संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूरोपीय (UEFA), उत्तरी और मध्य अमेरिकी (CONCACAF) और एशियाई (AFC) महासंघों ने इस सौदे का पुरजोर विरोध किया था।

उन्होंने चेतावनी दी थी कि यह योजना फुटबॉल के मूल ढांचे के लिए खतरा बन सकती है। यहां तक कि यूरोपीय महासंघ (UEFA) ने तो यह भी कह दिया था कि अगर, यह योजना आगे बढ़ी तो वे इसका बहिष्कार कर सकते हैं। अंदरूनी तौर पर, फीफा के वरिष्ठ सलाहकार कार्लोस कोर्डेरो ने इसे एक बुरा सौदा बताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

अब इंफेंटिनो ने कहा है कि आने वाले सप्ताहों में वे सभी संबंधित पक्षों से बातचीत करेंगे, ताकि वैश्विक फुटबॉल को मजबूत करने के दूसरे तरीके खोजे जा सकें, खासकर उन विकासशील देशों में जहां अभी फुटबॉल की नींव मजबूत करनी है।