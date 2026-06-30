फाइब ने 750 करोड़ रुपये के IPO के लिए SEBI के समक्ष किया आवेदन

कंपनी का मुनाफा 126.4 फीसदी बढ़ा

कंपनी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी द राइज फंड-III SF की है, जो 23.26 फीसदी है, वहीं नॉरवेस्ट और एइट रोड्स की हिस्सेदारी करीब 13-13 फीसदी है।

कंपनी के संस्थापक अक्षय महरोत्रा और आशीष गोयल के पास इनसे कम हिस्सेदारी है। कामकाज के मामले में फाइब का प्रदर्शन काफी मजबूत दिख रहा है।

वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 8,602.7 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसके अलावा, कंपनी का मुनाफा 126.4 फीसदी बढ़कर 257.5 करोड़ रुपये हो गया है।

आंरभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) से जुटाए गए पैसों का कुछ हिस्सा वह अपनी सहायक कंपनी ESPL के विस्तार में लगाएगी। बाकी रकम का इस्तेमाल कंपनी के सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए होगा।

दूसरी तरफ, OFS के तहत, जो पैसा आएगा वह उन निवेशकों के पास जाएगा, जो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं।