अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष आज करेंगे ब्याज दर का ऐलान

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष केविन वॉर्श बुधवार (16 सितंबर) को ब्याज दर को लेकर ऐलान करेंगे। इसमें पता चलेगा कि इसमें वृद्धि होगी या नहीं। यह घोषणा भारतीय समयानुसार, रात 11:30 बजे होगी। यह ऐलान ऐसे समय में हो रहा है, जब एक ताजा महंगाई रिपोर्ट ने दिखाया है कि कीमतें फेडरल रिजर्व के अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं।

इस वजह से पिछले सप्ताह के सारे अनुमान पलट गए हैं और अब अर्थशास्त्री ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं।