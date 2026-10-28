चुनाव से पहले फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में टाल सकता है बढ़ोतरी

सितंबर में महंगाई दर 3.7 फीसदी पर पहुंच गई, जिससे ज्यादातर लोगों के लिए रोजमर्रा का खर्चा बढ़ गया है। पिछले महीने फेड ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई थीं, लेकिन ऊंची ऊर्जा कीमतें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विकास जैसी वजहों से कीमतें अब भी ऊपर बनी हुई हैं।

इसके अलावा, मॉर्गेज दरें भी अमेरिकियों के लिए घर खरीदना मुश्किल बना रही हैं। ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि वॉर्श आगे नीति को लेकर क्या कहते हैं?