चुनाव से पहले फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में टाल सकता है बढ़ोतरी

चुनाव से पहले फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में टाल सकता है बढ़ोतरी
फेडरल रिजर्व 28 अक्टूबर को होने वाली अपनी बैठक में ब्याज दरों को स्थिर रखेगा। हालांकि, महंगाई अभी भी एक बड़ी चिंता बनी हुई है।
ईरान युद्ध की वजह से कच्चे तेल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। साथ ही, लोग किराने की दुकान पर भी महंगाई की मार झेल रहे हैं।
ऐसे हालात में यह फैसला मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले आया है। बैठक के बाद फेड के अध्यक्ष केविन वॉर्श इस बारे में और जानकारी देंगे।
सितंबर में 3.7 फीसदी पर पहुंची महंगाई
सितंबर में महंगाई दर 3.7 फीसदी पर पहुंच गई, जिससे ज्यादातर लोगों के लिए रोजमर्रा का खर्चा बढ़ गया है। पिछले महीने फेड ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई थीं, लेकिन ऊंची ऊर्जा कीमतें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विकास जैसी वजहों से कीमतें अब भी ऊपर बनी हुई हैं।
इसके अलावा, मॉर्गेज दरें भी अमेरिकियों के लिए घर खरीदना मुश्किल बना रही हैं। ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि वॉर्श आगे नीति को लेकर क्या कहते हैं?