फेडरल रिजर्व ने महंगाई बढ़ने पर दी ब्याज दरें बढ़ाने की चेतावनी

फेडरल रिजर्व ने महंगाई बढ़ने पर दी ब्याज दरें बढ़ाने की चेतावनी
लेखन दिनेश चंद शर्मा
फेडरल रिजर्व के उपाध्यक्ष फिलिप जेफरसन का कहना है कि अभी भी महंगाई एक बड़ी चिंता बनी हुई है, भले ही देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार के मौके अच्छे चल रहे हों।
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो में बोलते हुए उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी कि अगर, कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो फेड को शायद एक बार फिर ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती है।
AI के खतरों पर बात की
जेफरसन ने समझाया कि फेड ने हाल ही में ब्याज दरों को बढ़ाने से रोका था, ताकि यह देखा जा सके कि बाजार के हालात किस तरफ जाते हैं, लेकिन महंगाई की वजह से वे अभी भी काफी सतर्क हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भले ही हमें ज्यादा उत्पादक बना सकता है, लेकिन यह कुछ मजदूरों को पीछे भी छोड़ सकता है।
इसलिए, फेड को टेक्नोलॉजी में हो रहे बदलावों और आर्थिक जोखिमों दोनों पर बारीकी से नजर बनाए रखनी होगी।