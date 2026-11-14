फेडरल रिजर्व ने महंगाई बढ़ने पर दी ब्याज दरें बढ़ाने की चेतावनी

जेफरसन ने समझाया कि फेड ने हाल ही में ब्याज दरों को बढ़ाने से रोका था, ताकि यह देखा जा सके कि बाजार के हालात किस तरफ जाते हैं, लेकिन महंगाई की वजह से वे अभी भी काफी सतर्क हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भले ही हमें ज्यादा उत्पादक बना सकता है, लेकिन यह कुछ मजदूरों को पीछे भी छोड़ सकता है।

इसलिए, फेड को टेक्नोलॉजी में हो रहे बदलावों और आर्थिक जोखिमों दोनों पर बारीकी से नजर बनाए रखनी होगी।