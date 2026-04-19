AI से नौकरी जाने का डर? जोहो संस्थापक ने बताया कैसे बचें और आगे बढ़ें
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक तेजी से काम करने के तरीके को बदल रही है, जिससे कई लोगों में नौकरी जाने का डर बढ़ रहा है। खासकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस बदलाव को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। इसी बीच जोहो के संस्थापक श्रीधर वेंबू ने इस विषय पर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि बदलते समय में सिर्फ तकनीकी स्किल्स ही नहीं, बल्कि सही समझ और गहरी जानकारी भी जरूरी हो गई है, जिससे लोग अपने काम में टिके रह सकें।
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डोमेन एक्सपर्ट बनने की दी सलाह
वेंबू का मानना है कि प्रोग्रामिंग एक जरूरी स्किल है, लेकिन असली वैल्यू डोमेन नॉलेज से आती है। उन्होंने इंजीनियरों को सलाह दी कि वे अपने काम के क्षेत्र में गहरी समझ विकसित करें। कस्टमर्स उसी चीज के लिए पैसे देते हैं जो भरोसेमंद और उपयोगी हो। इसके साथ ही सिक्योरिटी, सपोर्ट और सही कामकाज जैसे पहलुओं पर ध्यान देना भी जरूरी है, जिससे किसी प्रोडक्ट की गुणवत्ता बेहतर बनी रहती है।
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रफ्तार नहीं, क्वालिटी पर देना होगा ध्यान
वेंबू ने कहा कि AI टूल्स काम को तेज जरूर बना रहे हैं, लेकिन एक अच्छा और भरोसेमंद प्रोडक्ट बनाना अब भी आसान नहीं है। सिर्फ तेजी से कोड लिखना ही सफलता का पैमाना नहीं होना चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि इंजीनियरों को प्रोडक्टिविटी के बजाय क्वालिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस पर ध्यान देना चाहिए। इससे बेहतर और लंबे समय तक टिकने वाले प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जो बाजार में ज्यादा सफल होते हैं।
#3
AI के साथ काम करना सीखना होगा जरूरी
उन्होंने यह भी कहा कि इंजीनियरों को AI से डरने के बजाय उसके साथ काम करना सीखना चाहिए। AI सिस्टम की जटिलता को कम करने और काम को आसान बनाने में मदद कर सकता है। वेंबू ने इस बात पर भी जोर दिया कि भविष्य में इंसानों की जरूरत खत्म नहीं होगी। ऐसे कई काम हैं जो इंसान ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जैसे शिक्षा, देखभाल और सामाजिक सेवाएं, जहां मानवीय समझ और संवेदनशीलता जरूरी होती है।
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Here is what I tell our software engineers on how to thrive in the AI era: be very good domain experts. Programming skills are the foundation (and we definitely don't want to lose them) but deep domain knowledge is what customers pay for, along with reliability, security, support…— Sridhar Vembu (@svembu) April 19, 2026