FATF ने वर्चुअल एसेट अपराधों के खिलाफ अपने प्रयास किए तेज

बुल्गारिया और मोनैको जैसे कुछ देशों ने पर्याप्त सुधार दिखाए हैं, जिसके बाद उन्हें FATF की वॉचलिस्ट से बाहर कर दिया गया है। दूसरी तरफ, वियतनाम से कहा गया है कि वह सुधारों की रफ्तार बढ़ाए।

म्यांमार और ईरान अभी भी नियमों को लागू करने में पीछे चल रहे हैं। FATF उन जगहों पर विशेष समीक्षाएं करने की योजना भी बना रहा है, जहां वर्चुअल एसेट की गतिविधियां बहुत ज्यादा हैं। इन समीक्षाओं के नतीजे अगले साल तक मिलने की उम्मीद है।