FATF ने वर्चुअल एसेट अपराधों के खिलाफ अपने प्रयास किए तेज
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने हाल ही में पेरिस में अपनी एक बड़ी बैठक खत्म की है। इस बैठक में FATF के सदस्य देशों ने वर्चुअल एसेट (VA) से जुड़े नियमों को अब और तेजी से लागू करने पर सहमति दी।
उनका मकसद वर्चुअल एसेट का गलत इस्तेमाल करके होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने जैसी हरकतों पर लगाम लगाना है।
FATF की वॉचलिस्ट में बदलाव
बुल्गारिया और मोनैको जैसे कुछ देशों ने पर्याप्त सुधार दिखाए हैं, जिसके बाद उन्हें FATF की वॉचलिस्ट से बाहर कर दिया गया है। दूसरी तरफ, वियतनाम से कहा गया है कि वह सुधारों की रफ्तार बढ़ाए।
म्यांमार और ईरान अभी भी नियमों को लागू करने में पीछे चल रहे हैं। FATF उन जगहों पर विशेष समीक्षाएं करने की योजना भी बना रहा है, जहां वर्चुअल एसेट की गतिविधियां बहुत ज्यादा हैं। इन समीक्षाओं के नतीजे अगले साल तक मिलने की उम्मीद है।