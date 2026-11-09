एनवीडिया CEO जेंसेन हुआंग ने परिवार के हाथों में सौंपा कंपनी का भविष्य

मैडिसन एनवीडिया के ओमनीवर्स डिवीजन में काम करती हैं और अक्सर अपने पिता के साथ बिजनेस ट्रिप्स पर जाती हैं। स्पेंसर रोबोटिक्स ग्रुप के साथ काम करते हैं और वित्त वर्ष 2026 के लिए उन्होंने 13 लाख डॉलर (करीब 12 करोड़ रुपये) कमाए हैं, वहीं कैप्रेज उपाध्यक्ष के तौर पर नए क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर के साथ साझेदारी बनाने का काम देख रहे हैं।

भले ही मैडिसन ने एक शेफ के तौर पर ट्रेनिंग ली थी और स्पेंसर ताइपे चले गए थे, जहां उन्होंने एक कॉकटेल बार खोला था, जिसके बाद वे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से MBA करने के लिए वापस लौटे, फिर भी ये तीनों अब एनवीडिया के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं।