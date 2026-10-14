चीन में 2022 के बाद फैक्ट्री के सामान की महंगाई में सबसे तेज बढ़ोतरी

एक तरफ, जहां फैक्ट्रियों में सामान बनाने की लागत बहुत बढ़ गई, वहीं दूसरी तरफ, आम लोगों के लिए चीजों के दाम (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) केवल 0.9 फीसदी ही ऊपर गए। पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने के बावजूद ऐसा हुआ।

सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और मॉर्गेज (गिरवी) लोन में छूट जैसी कोशिशें कीं, इसके बावजूद लोग खुलकर खर्च करने से बच रहे हैं।

जानकारों का कहना है कि अगर, चीन आगे चलकर लगातार आर्थिक तरक्की चाहता है तो फैक्ट्रियों की लागत और ग्राहकों के खरीद दामों के बीच के अंतर को कम करना बहुत जरूरी होगा।