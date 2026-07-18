बोइंग को FAA से अपने विमान खुद प्रमाणित करने की मिली मंजूरी
फेडरल विमानन प्रशासन (FAA) ने बोइंग को अगले सप्ताह से अपने 737 मैक्स और 787 विमान को खुद ही प्रमाणित करने की हरी झंडी दे दी है। यह फैसला कई महीनों तक चली कड़ी सुरक्षा जांच के बाद आया है।
दरअसल, बोइंग से पहले यह अधिकार छीन लिया गया था।
2019 में पहली बार ऐसा हुआ था, जब सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण मैक्स सीरीज के 2 विमान क्रैश हो गए थे और इनमें काफी जानमाल का नुकसान हुआ था। इसके बाद 2022 में 787 विमान में लगातार गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के चलते भी यह अधिकार छीना गया था।
उत्पादन बढ़ाने की इजाजत मिली
FAA के प्रशासक ब्रायन बेडरफोर्ड ने कहा कि बोइंग के लिए यह एक बड़ा मील का पत्थर है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए दोनों ने मिलकर काम किया है।
FAA बोइंग को गर्मियों तक मैक्स विमान के उत्पादन को हर महीने 38 से बढ़ाकर 47 करने की भी इजाजत दे रहा है।
हालांकि, FAA के निरीक्षक बोइंग की फैक्ट्रियों में अभी भी मौजूद रहेंगे। अब उनका ध्यान उत्पादन के दौरान शुरुआती स्तर पर ही समस्याओं को पहचानने पर होगा। ताकि, वे आगे चलकर बड़ी परेशानी न बन जाएं।