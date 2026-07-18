बोइंग को FAA से अपने विमान खुद प्रमाणित करने की मिली मंजूरी

फेडरल विमानन प्रशासन (FAA) ने बोइंग को अगले सप्ताह से अपने 737 मैक्स और 787 विमान को खुद ही प्रमाणित करने की हरी झंडी दे दी है। यह फैसला कई महीनों तक चली कड़ी सुरक्षा जांच के बाद आया है।

दरअसल, बोइंग से पहले यह अधिकार छीन लिया गया था।

2019 में पहली बार ऐसा हुआ था, जब सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण मैक्स सीरीज के 2 विमान क्रैश हो गए थे और इनमें काफी जानमाल का नुकसान हुआ था। इसके बाद 2022 में 787 विमान में लगातार गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के चलते भी यह अधिकार छीना गया था।