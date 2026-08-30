भारत की अर्थव्यवस्था 7.2 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान

औद्योगिक क्षेत्र अब तेजी पकड़ रहा है। जून में इसने लगभग 2 साल का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसमें कार, बिजली के उपकरण, कपड़ा और खाद्य उत्पादों का उत्पादन बढ़ा है।

सरकार का पूंजीगत व्यय भी लगभग 24 प्रतिशत बढ़ा है, जिससे इस रफ्तार को और बल मिला है। हालांकि, महंगाई अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। उपभोक्ता कीमतें 4.4 प्रतिशत की दर से बढ़ रही हैं, जबकि थोक महंगाई करीब 10 प्रतिशत पर पहुंच गई है। EY का सुझाव है कि इन खतरों से निपटने के लिए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना जरूरी है।