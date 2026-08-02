EY का राउटर 60 फीसदी तक घटा रहा AI के बिल

यह राउटर आसान कामों को छोटे और कम खर्चीले मॉडल्स को भेजता है, जिससे पैसों की बचत होती है। टैक्स और रिस्क जैसी टीमें भी अब अपनी लागत को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पा रही हैं।

भले ही यह माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के साथ काम नहीं करता, लेकिन यह राउटर काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकतर लीडर्स AI के बढ़ते खर्चों को लेकर परेशान हैं।

EY की एक रिपोर्ट के अनुसार, 82 फीसदी वरिष्ठ अधिकारी भी इस चिंता को मानते हैं। इसलिए अब कंपनियां AI के इस्तेमाल पर बारीकी से नजर रख रही हैं और इसके लिए बजट भी तय कर रही हैं।

डियासियो का कहना है कि AI का समझदारीपूर्ण और टिकाऊ इस्तेमाल तभी संभव है, जब हम पैसे बचाने और काम की उत्पादकता बढ़ाने के बीच सही संतुलन ढूंढ पाएं।