AI से मिली निवेश सलाह से 2035 तक 10 करोड़ से ज्यादा नए निवेशक जुड़ेंगे

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पैसों से जुड़ी सलाह को काफी सुलभ बना सकता है और यह केवल अमीर लोगों तक ही सीमित नहीं रहेगा। छोटे शहरों के लोग और निवेशकों का एक बड़ा वर्ग भी इससे फायदा उठा पाएगा।

EY इंडिया की एक नई रिपोर्ट बताती है कि सस्ती और हर व्यक्ति के हिसाब से बनी निवेश सलाह उन लाखों निवेशकों तक पहुंच सकती है, जिन्हें पहले ऐसी सुविधा नहीं मिल पाती थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, 2035 तक 10 करोड़ से ज्यादा नए लोग लंबे समय के लिए निवेश से जुड़ सकते हैं। इनमें छोटे शहरों के परिवार, महिलाएं, युवा पेशेवर और जेन जेड (Gen Z) पीढ़ी के लोग खास तौर पर शामिल होंगे।