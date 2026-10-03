AI से मिली निवेश सलाह से 2035 तक 10 करोड़ से ज्यादा नए निवेशक जुड़ेंगे

AI से मिली निवेश सलाह से 2035 तक 10 करोड़ से ज्यादा नए निवेशक जुड़ेंगे
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पैसों से जुड़ी सलाह को काफी सुलभ बना सकता है और यह केवल अमीर लोगों तक ही सीमित नहीं रहेगा। छोटे शहरों के लोग और निवेशकों का एक बड़ा वर्ग भी इससे फायदा उठा पाएगा।
EY इंडिया की एक नई रिपोर्ट बताती है कि सस्ती और हर व्यक्ति के हिसाब से बनी निवेश सलाह उन लाखों निवेशकों तक पहुंच सकती है, जिन्हें पहले ऐसी सुविधा नहीं मिल पाती थी।
रिपोर्ट के मुताबिक, 2035 तक 10 करोड़ से ज्यादा नए लोग लंबे समय के लिए निवेश से जुड़ सकते हैं। इनमें छोटे शहरों के परिवार, महिलाएं, युवा पेशेवर और जेन जेड (Gen Z) पीढ़ी के लोग खास तौर पर शामिल होंगे।
AI के साथ जरूरी रहेंगे इंसानी सलाहकार
AI भले ही वित्तीय प्रोफाइलिंग और जोखिम की जांच जैसे काम खुद कर ले, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि इंसानी सलाहकारों की अहमियत अब भी बहुत ज्यादा है।
AI के टूल सलाहकारों को स्मार्ट जानकारी और तुरंत अपडेट देकर मदद करेंगे। इससे वे लोगों को बेहतर तरीके से सलाह दे पाएंगे, खासकर उन्हें जो पहले इस दायरे से बाहर थे। इसका मकसद है कि लोग आसानी से अपनी दौलत बढ़ा सकें और इस प्रक्रिया में इंसानी स्पर्श बना रहे, ताकि भरोसा और जवाबदेही कायम रहे।