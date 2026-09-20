2035 तक भारत का सेमीकंडक्टर उद्योग 200 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान

EY-IESA की एक नई रिपोर्ट बताती है कि भारत का सेमीकंडक्टर उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान है कि यह 2026 में लगभग 64 अरब डॉलर (करीब 6,000 अरब रुपये) से बढ़कर 2035 तक 200 अरब डॉलर (करीब 19,000 अरब रुपये) तक पहुंच जाएगा।

जिस तरह चिप्स का आयात बढ़ रहा है और उनकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में देश में ही चिप्स बनाने पर काफी जोर दिया जा रहा है, ताकि भारत इस दौड़ में पीछे न रह जाए।