2027 में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ने का खतरा, EY की चेतावनी

EY की नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर, तेल और गैस के लिए बेहद अहम होर्मुज जलडमरूमध्य 2027 के मध्य तक बंद रहता है तो अगले साल यूनाइटेड किंगडम (UK) की अर्थव्यवस्था 0.2 फीसदी तक रह सकती है।

2026 में भी विकास की रफ्तार धीमी रहेगी और यह सिर्फ 0.5 फीसदी तक रह जाएगी। दरअसल, कितनी ऊर्जा इस रास्ते से आती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।

अगर, यह रास्ता बंद रहता है तो आम लोगों की जिंदगी पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है।