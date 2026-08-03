2027 में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ने का खतरा, EY की चेतावनी

2027 में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ने का खतरा, EY की चेतावनी
EY की नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर, तेल और गैस के लिए बेहद अहम होर्मुज जलडमरूमध्य 2027 के मध्य तक बंद रहता है तो अगले साल यूनाइटेड किंगडम (UK) की अर्थव्यवस्था 0.2 फीसदी तक रह सकती है।
2026 में भी विकास की रफ्तार धीमी रहेगी और यह सिर्फ 0.5 फीसदी तक रह जाएगी। दरअसल, कितनी ऊर्जा इस रास्ते से आती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।
अगर, यह रास्ता बंद रहता है तो आम लोगों की जिंदगी पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है।
महंगाई अनुमान से बहुत ऊपर जाने की आशंका
अगर, ऊर्जा की आपूर्ति में बाधा बनी रहती है तो 2026 के आखिर तक महंगाई बढ़कर 6.4 फीसदी तक पहुंच सकती है। यह उस 3.5 फीसदी के अनुमान से कहीं ज्यादा है, जिसकी उम्मीद तब थी, जब माना जा रहा था कि हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे।
कीमतें बढ़ने पर लोग खरीदारी कम कर देंगे और कंपनियां निवेश करने से कतराएंगी, जिससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के लिए पटरी पर लौटना और भी जरूरी हो जाएगा।
मार्ग खुलने से विकास को मिलेगा बढ़ावा
EY का कहना है कि अगर, होर्मुज जलडमरूमध्य इस साल सितंबर तक फिर से खुल जाता है तो विकास की रफ्तार फिर से गति पकड़ सकती है।
2026 में यह 0.8 फीसदी और 2027 में 1.2 फीसदी तक पहुंच सकती है। इससे UK की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटने के लिए जरूरी रफ्तार और सहारा मिलेगा।