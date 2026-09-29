सबवे के रेस्तरां चलाने वाली एवरब्रांड्स ला रही 600 करोड़ रुपये का IPO

इस IPO से मिलने वाले ज्यादातर पैसे का इस्तेमाल कंपनी कर्ज चुकाने और पूरे भारत में सबवे के और अधिक स्टोर खोलने के लिए करेगी।

वित्त वर्ष 2026 में एवरब्रांड्स का राजस्व करीब 35 फीसदी बढ़कर 966.17 करोड़ रुपये हो गया। इसमें से ज्यादातर कमाई सबवे के जरिए हुई है।

हालांकि, इस दौरान कंपनी का घाटा भी बढ़कर 58.19 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी की सबसे बड़ी निवेशक एवरब्रांड्स वेंचर्स PTE लिमिटेड है, जिसके पास 57.78 फीसदी हिस्सेदारी है।

इस साल की शुरुआत में प्लेबुक पार्टनर्स ने कंपनी का मूल्यांकन लगभग 2,600 करोड़ से 2,800 करोड़ रुपये के बीच किया था। IPO की अंतिम कीमत तय होना अभी बाकी है।