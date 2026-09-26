कच्चे तेल में गिरावट और मध्य पूर्व में युद्ध विराम की उम्मीदों से यूरोपीय शेयर बाजार में बढ़त

बैंकिंग शेयरों ने बाजार की इस बढ़त में अहम भूमिका निभाई। इनमें 1.3 फीसदी की उछाल दर्ज की गई। UBS के शेयरों में 3.5 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी देखी गई, इसकी वजह स्विट्जरलैंड छोड़ने की बातें रहीं।

रायनएयर और लुफ्थांसा जैसी एयरलाइंस को भी कच्चे तेल की कीमतों में कमी का फायदा मिला और उनके शेयरों में अच्छी उछाल आई, वहीं एनर्जी शेयरों को नुकसान झेलना पड़ा।

इस बीच, फिनलैंड की कंपनी कोनाक्रेन्स के शेयरों में 7.4 फीसदी की जोरदार तेजी आई। कंपनी ने शेयर बायबैक प्लान का ऐलान किया था।

दूसरी तरफ, यूरो जोन के बॉन्ड यील्ड लगातार 7वें सप्ताह बढ़ते रहे क्योंकि सेंट्रल बैंकों के कड़े रुख से पॉलिसी रेट्स बढ़ने की उम्मीदें और मजबूत हो गईं।