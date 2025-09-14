नितिन गडकरी ने फिर से इथेनॉल की परैवी की है (तस्वीर: एक्स/@IndiaWarMonitor)

इथेनॉल ने भारत के चीनी उद्योग को बचाया, जानिए नितिन गडकरी ने ऐसा क्यों कहा

क्या है खबर?

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में चीनी उद्योग इथेनॉल के आगमन के कारण ही जीवित रह पाया है। उन्होंने खेती में नई तकनीकों को अपनाने पर भी जोर दिया। पुणे में नाम फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि विदर्भ और मराठवाड़ा में किसानों की आत्महत्या मुख्य रूप से पानी की कमी से जुड़ी है। अगर, पानी पर्याप्तता में उपलब्ध होता तो किसानों को यह कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती।