ईटर्नल का 2030 तक पूरे डिलीवरी बेड़े को EV में बदलने का लक्ष्य
जोमैटो और ब्लिंकिट जैसी बड़ी कंपनियों की मूल कंपनी ईटर्नल अब 2030 तक अपने पूरे डिलीवरी बेड़े को इलेक्ट्रिक करने के लक्ष्य पर फिर से सोच रही है।
कंपनी का कारोबार जिस तेजी से बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाजार में जो बदलाव आ रहे हैं, उसे देखते हुए वे अपनी समय-सीमा पर दोबारा विचार कर रहे हैं।
हालांकि, कंपनी की मुख्य सस्टेनेबिलिटी अधिकारी अंजली रवि कुमार ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल उनके लिए अभी भी आर्थिक रूप से फायदेमंद है।
EV अपनाने को दे रही बढ़ावा
ईटर्नल के करीब 12 से 13 फीसदी डिलीवरी पार्टनर फिलहाल EVs का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह संख्या दोपहिया वाहनों के बाजार औसत से काफी ज्यादा है।
कंपनी अपने पार्टनर्स को EV अपनाने में हर तरह से मदद करती है। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन, किराये पर वाहन और कंपनी के अपने 'EV बाजार' के जरिए विभिन्न मॉडल्स को देखने और चुनने की सुविधा दी जाती है।
कंपनी केवल डिलीवरी ही नहीं, बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी पर्यावरण अनुकूलता को बढ़ावा दे रही है। वे अपने प्लेटफॉर्म हाइपरप्योर के जरिए रेस्टोरेंट्स को पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।