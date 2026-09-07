ESDS सॉफ्टवेयर के शेयर दूसरे दिन भी अपर सर्किट में पहुंचे

इस कंपनी का IPO जबरदस्त सफल रहा। इसे 135.88 गुना ज्यादा बोलियां मिलीं और इससे 720 करोड़ रुपये जुटाए गए। इस रकम का ज्यादातर हिस्सा उनके क्लाउड कंप्यूटिंग और डाटा सेंटर टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में खर्च होगा।

IPO आने से पहले ही उन्होंने बड़े एंकर निवेशकों से 216 करोड़ रुपये जुटा लिए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित क्लाउड सेवाओं और मैनेज्ड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस पर खास ध्यान देने की वजह से ESDS ने शुरुआत से ही निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है।