ESDS सॉफ्टवेयर के मुनाफे में गिरावट से शेयर 5 फीसदी लुढ़के
ESDS सॉफ्टवेयर के शेयर लगातार दूसरे दिन 5 फीसदी गिर गए। कंपनी के हालिया तिमाही नतीजों ने निवेशकों को मायूस किया है। इसकी आय में 20 फीसदी की गिरावट आई है, वहीं मुनाफा 56.7 फीसदी घटकर केवल 29 करोड़ रुपये रह गया है। यह आंकड़ा 250 करोड़ रुपये के अनुमान से काफी कम है।
इस गिरावट की मुख्य वजह वित्तीय वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में सहायक कंपनी को मिली एकमुश्त डिजाइन सेवा से हुई आय और ऑस्ट्रेलिया सौदे में हुई देरी को बताया जा रहा है। यह सौदा अब वित्तीय वर्ष 2027 के नवंबर की शुरुआत तक टाल दिया गया है।
चॉइस ब्रोकिंग ने बदली कंपनी की रेटिंग
इन नतीजों के बाद ब्रोकरेज फर्म चॉइस ब्रोकिंग के विश्लेषकों ने ESDS के लिए भविष्य की आय का अनुमान घटा दिया। उन्होंने अपनी 'खरीदें' की रेटिंग को 'बेचें' में बदल दिया है।
हालांकि, उन्होंने 1,550 रुपये का मूल्य लक्ष्य अभी भी बरकरार रखा है। एक समय था, जब ESDS के शेयर अपने इश्यू प्राइस 429 रुपये से 4 गुना से भी ज्यादा ऊपर चढ़ गए थे, लेकिन अब शेयर बाजार में निवेशकों का जोश ठंडा पड़ गया है।