ESDS ने AI फैक्ट्री में लगाए एनवीडिया B300 GPU
ESDS सॉफ्टवेयर ने बताया है कि उसके सिडनी स्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फैक्ट्री में सभी एनवीडिया B300 GPU अब इंस्टॉल हो गए हैं।
इन्हें शेरॉन AI के साथ स्थापित किया गया है और अभी ये अंतिम टेस्टिंग चरण में हैं।
इस नई जानकारी और दोनों कंपनियों के बीच समय-सीमा में हुए बदलाव पर आपसी सहमति के बावजूद यह खबर आने के बाद भी ESDS के शेयर में गिरावट दर्ज की गई।
शेरॉन AI में करेगी 1.26 अरब डॉलर का निवेश
ESDS अगले 5 सालों में शेरॉन AI में करीब 1.26 अरब डॉलर (करीब 110 अरब रुपये) का निवेश कर रहा है। इसके तहत वह हर महीने 2.1 करोड़ डॉलर (करीब 190 करोड़ रुपये) का भुगतान करेगी।
जनवरी, 2027 से उन्हें पहले से किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए हर महीने 3 करोड़ डॉलर (करीब 270 करोड़ रुपये) की कमाई होने की उम्मीद है। यह कमाई तब भी होगी, भले ही टेक्नोलॉजी का हर समय पूरा इस्तेमाल न हो।
वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए उन्होंने ग्राहकों से अग्रिम भुगतान और वापसी योग्य जमा (रिफंडेबल डिपॉजिट) की व्यवस्था की है। इससे रास्ते में आने वाले किसी भी वित्तीय उतार-चढ़ाव को संभालने में मदद मिलेगी।