ESDS अगले 5 सालों में शेरॉन AI में करीब 1.26 अरब डॉलर (करीब 110 अरब रुपये) का निवेश कर रहा है। इसके तहत वह हर महीने 2.1 करोड़ डॉलर (करीब 190 करोड़ रुपये) का भुगतान करेगी।

जनवरी, 2027 से उन्हें पहले से किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए हर महीने 3 करोड़ डॉलर (करीब 270 करोड़ रुपये) की कमाई होने की उम्मीद है। यह कमाई तब भी होगी, भले ही टेक्नोलॉजी का हर समय पूरा इस्तेमाल न हो।

वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए उन्होंने ग्राहकों से अग्रिम भुगतान और वापसी योग्य जमा (रिफंडेबल डिपॉजिट) की व्यवस्था की है। इससे रास्ते में आने वाले किसी भी वित्तीय उतार-चढ़ाव को संभालने में मदद मिलेगी।