एपस्टीन फाइल्स में बड़ा खुलासा: जुकरबर्ग, मस्क और टेक दिग्गजों के साथ 'वाइल्ड डिनर' का जिक्र

लेखन बिश्वजीत कुमार
Feb 09, 2026
02:29 pm
क्या है खबर?

अमेरिका के यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़ी फाइलों के नए हिस्से में एक बार फिर बड़े नाम सामने आए हैं। इन दस्तावेजों में बताया गया है कि एपस्टीन ने 2015 में मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क, पीटर थिएल और रीड हॉफमैन के साथ डिनर का जिक्र किया था। एपस्टीन ने इस डिनर को 'वाइल्ड' बताया था। यह जानकारी अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी लाखों दस्तावेजों का हिस्सा है, जो एपस्टीन के नेटवर्क पर नई रोशनी डालते हैं।

ईमेल

ईमेल से सामने आई डिनर की जानकारी

यह खुलासा एक ईमेल के जरिए हुआ, जो अरबपति टॉम प्रिट्जकर को भेजा गया था। प्रिट्जकर ने न्यूयॉर्क में मिलने को लेकर पूछा था, जिसके जवाब में एपस्टीन ने हालिया डिनर का जिक्र किया। ईमेल के मुताबिक, उस डिनर में मेटा के CEO जुकरबर्ग, टेस्ला प्रमुख मस्क, पैलंटिर के सह-संस्थापक पीटर थिएल और लिंक्डइन के सह-संस्थापक रीड हॉफमैन शामिल थे। यह डिनर एपस्टीन की सजा के बाद हुआ था।

मामला

पहले भी सार्वजनिक हो चुका था डिनर

यह डिनर पूरी तरह नया नहीं है। साल 2015 में वैनिटी फेयर ने इस डिनर की रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट के अनुसार, यह डिनर पालो ऑल्टो में MIT के वैज्ञानिक एड बॉयडेन के सम्मान में आयोजित हुआ था। उस समय जुकरबर्ग के प्रवक्ता ने कहा था कि जुकरबर्ग एपस्टीन से सिर्फ एक बार मिले थे और इसके बाद उनका कोई संपर्क नहीं रहा। मस्क ने भी किसी तरह की नजदीकी से इनकार किया था।

बहस

तस्वीरें, बयान और नई बहस

नई फाइलों में कई हाई-प्रोफाइल लोगों की तस्वीरें भी शामिल हैं, लेकिन इनसे सीधे तौर पर किसी अपराध का सबूत नहीं मिलता। मस्क ने जुकरबर्ग से एपस्टीन को मिलवाने से इनकार किया है। वहीं रीड हॉफमैन द्वारा भेजे गए फॉलो-अप ईमेल का भी जिक्र है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये दस्तावेज एपस्टीन के संपर्कों की जानकारी देते हैं, लेकिन हर नाम को गलत काम से जोड़ना सही नहीं होगा।

