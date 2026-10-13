एपिक गेम बनाने में बढ़ाएगी AI का इस्तेमाल, छंटनी का नहीं रहेगा खतरा

एपिक का यह कदम एक बड़े चलन को दर्शाता है। जहां जापान में 85 फीसदी से ज्यादा गेम डेवलपर AI का उपयोग कर रहे हैं, वहीं उत्तरी अमेरिका में केवल 36 फीसदी ही इसे अपना रहे हैं।

कंपनी में पहले जो छंटनी हुई थी, वह उसके विकास से जुड़ी मुश्किलों के कारण हुई थी, न कि AI की वजह से।

एक डिज्नी प्रोजेक्ट में हुई देरी से यह भी पता चलता है कि एपिक AI-फर्स्ट भविष्य के लिए कितना गंभीर है। स्वीनी ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि आने वाले समय के लिए गेम बनाने वाले क्रिएटर्स को और सशक्त किया जा सके।