एपिक गेम बनाने में बढ़ाएगी AI का इस्तेमाल, छंटनी का नहीं रहेगा खतरा

एपिक गेम बनाने में बढ़ाएगी AI का इस्तेमाल, छंटनी का नहीं रहेगा खतरा
फेमस गेम फोर्टनाइट बनाने वाली कंपनी एपिक गेम्स अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल बढ़ाने जा रही है। उसका मानना है कि इससे गेम जल्दी और बेहतर तरीके से बन पाएंगे।
कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) टिम स्वीनी ने साफ किया है कि यह बदलाव गेम्स की गुणवत्ता सुधारने और कामकाज में बेहतर कार्यक्षमता लाने के लिए किया जा रहा है, न कि कर्मचारियों की छंटनी करने के लिए।
एपिक के अंदर और दूसरे स्टूडियो के साथ होने वाले नए AI आधारित प्रोजेक्ट्स में अनरियल इंजन मुख्य आधार रहेगा।
गेम डेवलपर्स में AI अपनाने में जापान आगे
एपिक का यह कदम एक बड़े चलन को दर्शाता है। जहां जापान में 85 फीसदी से ज्यादा गेम डेवलपर AI का उपयोग कर रहे हैं, वहीं उत्तरी अमेरिका में केवल 36 फीसदी ही इसे अपना रहे हैं।
कंपनी में पहले जो छंटनी हुई थी, वह उसके विकास से जुड़ी मुश्किलों के कारण हुई थी, न कि AI की वजह से।
एक डिज्नी प्रोजेक्ट में हुई देरी से यह भी पता चलता है कि एपिक AI-फर्स्ट भविष्य के लिए कितना गंभीर है। स्वीनी ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि आने वाले समय के लिए गेम बनाने वाले क्रिएटर्स को और सशक्त किया जा सके।