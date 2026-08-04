EPFO का ऐप 5 अगस्त को रहेगा बंद, जानिए क्या है कारण

EPFO की कुछ अहम सेवाएं अब शुरू हो चुकी हें। इनमें यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को एक्टिवेट करना, पहले से सक्रिय किए जा चुके UAN के लिए फेस ऑथेंटिकेशन और SMS या मिस्ड कॉल के जरिए खाते की जानकारी देखना शामिल है।

हालांकि, जब तक पूरी व्यवस्था स्थिर नहीं हो जाती, तब तक क्लेम और सर्विस रिक्वेस्ट में थोड़ी देरी हो सकती है। EPFO ने यह भी सुझाव दिया है कि अधिक उपयोग के समय के दौरान बार-बार पोर्टल या ऐप एक्सेस करने से बचें, ताकि सिस्टम तेजी से सामान्य हो सके।