अब उमंग ऐप पर होगा UAN बनाने से लेकर एक्टिव करने का काम बिज़नेस Jul 04, 2026

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को एक्टिव करने और आवंटित करने की प्रक्रिया को अब सरकार के उमंग ऐप पर डाल दिया है।

यह बदलाव जुलाई से लागू होगा। इससे ऑनलाइन UAN से जुड़ी सुविधाओं तक पहुंचना और भी आसान और तेज हो जाएगी।

अगर, आपको अपना UAN एक्टिव करना है या नया UAN बनवाना है तो यह सारा काम अब उमंग ऐप के जरिए ही होगा। इसके लिए आपको 'EPFO सर्विसेज' में जाकर आधार फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना होगा।