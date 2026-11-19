इस प्लान के तहत यह सुविधा भी मिलेगी कि रिटायर हुए कर्मचारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे अपने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते में पैसा जमा कर सकें।

इसके लिए उन्हें किसी नियोक्ता की जरूरत नहीं होगी और न ही नियोक्ता की तरफ से कोई मैचिंग योगदान देना अनिवार्य होगा।

अगर, कोई SWP को रोकना चाहे तो वह कभी भी बची हुई रकम निकाल सकता है। इसके अलावा, अगर किसी रिटायर व्यक्ति का निधन हो जाता है तो उनका जीवनसाथी या नॉमिनी भी इस लाभ को पाना जारी रख सकता है।