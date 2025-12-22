EPFO ने EPS अंशदान जमा कराने के नए नियम बनाए, गलती को किया जा सकेगा ठीक 

EPFO ने EPS अंशदान जमा कराने के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं

क्या है खबर?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) अंशदान के भुगतान में गलती या भुगतान न होने के मामलों से निपटने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य सटीक पेंशन रिकॉर्ड सुनिश्चित करना और सदस्यों के लिए सुचारू सेवा वितरण सुनिश्चित करना है, क्योंकि ऐसी त्रुटियों से पेंशन दावों की प्रक्रिया जटिलताएं उत्पन्न हुई हैं। इन मामलों के निपटान में एकरूपता के लिए छूट और गैर-छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए सुधारात्मक प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार की है।