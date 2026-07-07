EPFO ने 8.25 फीसदी ब्याज बरकरार रखा, अब UAN बनाना भी होगा आसान

तकनीक को अपग्रेड किया

EPFO ने अपनी तकनीक को भी अपग्रेड किया है, ताकि ब्याज क्रेडिट होने में अब देरी न हो। इससे आपके खाते में अपडेट और तेजी से दिखने लगेंगे।

इसके अलावा, अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) बनाना या उसे एक्टिवेट करना भी अब पहले से आसान हो गया है। यह काम आप उमंग ऐप के जरिए कर सकते हैं, जिसके लिए आधार फेस ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। अगर, आप तय सीमा से ज्यादा स्वेच्छा से PF में पैसा डालते हैं तो कंपनी के लिए उस अतिरिक्त राशि के बराबर पैसा जमा करना जरूरी नहीं होगा।