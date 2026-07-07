EPFO ने 8.25 फीसदी ब्याज बरकरार रखा, अब UAN बनाना भी होगा आसान
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्त वर्ष 2026 के लिए आपकी भविष्य निधि (PF) पर 8.25 फीसदी ब्याज देना शुरू कर दिया है।
यह ब्याज दर पिछले 2 सालों से नहीं बदली है, जिससे आपकी बचत को एक स्थिर और भरोसेमंद रिटर्न मिलता रहेगा। इस फैसले से लगभग 8 करोड़ लोगों को फायदा होगा।
तकनीक को अपग्रेड किया
EPFO ने अपनी तकनीक को भी अपग्रेड किया है, ताकि ब्याज क्रेडिट होने में अब देरी न हो। इससे आपके खाते में अपडेट और तेजी से दिखने लगेंगे।
इसके अलावा, अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) बनाना या उसे एक्टिवेट करना भी अब पहले से आसान हो गया है। यह काम आप उमंग ऐप के जरिए कर सकते हैं, जिसके लिए आधार फेस ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। अगर, आप तय सीमा से ज्यादा स्वेच्छा से PF में पैसा डालते हैं तो कंपनी के लिए उस अतिरिक्त राशि के बराबर पैसा जमा करना जरूरी नहीं होगा।