अब बिना कारण निकाल सकेंगे पूरा PF, EPFO ने नियमों में किया बदलाव बिज़नेस Jun 08, 2026

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक अहम फैसला लिया है। अब ऐसे खास हालात में आप अपनी पूरी भविष्य निधि (PF) की रकम निकाल सकते हैं।

इसकी इजाजत तब मिलेगी, जब आपकी कंपनी लंबे समय से बंद पड़ी हो, नौकरी से निकालने को लेकर कोई कानूनी विवाद चल रहा हो, या फिर किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आपको पैसों की सख्त जरूरत हो।

इन परिस्थितियों में आपको कोई भी कारण बताने की जरूरत नहीं होगी। इस कदम का मकसद प्रक्रिया को आसान बनाना है और इससे उन दावों के खारिज होने का डर भी खत्म हो जाएगा, जो पहले किसी न किसी वजह से अटक जाते थे।