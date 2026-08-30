सभी कर्मचारियों को PF का फायदा पहुंचाने के लिए EPFO चला रहा नामांकन अभियान

कंपनियों से अपील की गई है कि वे कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से जुड़ी पुरानी सभी कमियों को ठीक करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी योग्य कर्मचारी EPF के दायरे में आएं।

अगर, ऐसा होता है तो कर्मचारियों को महत्वपूर्ण फायदे आसानी से मिल पाएंगे। EPFO ने सलाह दी है कि नई जानकारी और अपडेट्स के लिए वे उनकी वेबसाइट या आधिकारिक एक्स हैंडल देखें।

इसके साथ ही, उन्होंने योग्य कंपनियों और श्रमिकों को याद दिलाया है कि वे 31 अक्टूबर की डेडलाइन से पहले अपने सभी काम पूरे कर लें।