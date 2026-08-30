सभी कर्मचारियों को PF का फायदा पहुंचाने के लिए EPFO चला रहा नामांकन अभियान
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का कर्मचारी नामांकन अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसका मुख्य लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा योग्य कर्मचारियों को भविष्य निधि (PF) से जोड़ा जाए।
साथ ही, कार्यस्थल पर नियमों का ठीक से पालन हो, ताकि यह पक्का हो सके कि सभी योग्य कर्मचारियों और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का पूरा लाभ मिले।
EPFO ने कंपनियों से खामियां दूर करने को कहा
कंपनियों से अपील की गई है कि वे कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से जुड़ी पुरानी सभी कमियों को ठीक करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी योग्य कर्मचारी EPF के दायरे में आएं।
अगर, ऐसा होता है तो कर्मचारियों को महत्वपूर्ण फायदे आसानी से मिल पाएंगे। EPFO ने सलाह दी है कि नई जानकारी और अपडेट्स के लिए वे उनकी वेबसाइट या आधिकारिक एक्स हैंडल देखें।
इसके साथ ही, उन्होंने योग्य कंपनियों और श्रमिकों को याद दिलाया है कि वे 31 अक्टूबर की डेडलाइन से पहले अपने सभी काम पूरे कर लें।