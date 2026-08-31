ये छोटी-छोटी गलतियां PF निकासी में बन सकती हैं रोड़ा

अब EPFO ने नियम बनाया है कि नौकरी छोड़ने के बाद पूरी निकासी के लिए आपको 12 महीने और पेंशन फंड के लिए 36 महीने का इंतजार करना पड़ेगा।

हालांकि, आप अपनी कुल जमा राशि का 75 फीसदी तक जरूरी खर्चों, घर या किसी आपात स्थिति के लिए निकाल सकते हैं। उमंग ऐप और आधार-लिंक्ड फेस ऑथेंटिकेशन जैसे डिजिटल माध्यम काम को जल्दी निपटाने में मदद करते हैं, लेकिन फिर भी अपने रिकॉर्ड्स को सही रखना सबसे जरूरी है, वरना ये तकनीकी सुधार भी आपको देरी से बचा नहीं पाएंगे।