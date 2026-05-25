क्यों इन दिनों एल्युमिनियम के दामों में हुआ जबरदस्त इजाफा? बिज़नेस May 25, 2026

एल्युमिनियम के दाम इन दिनों काफी बढ़ गए हैं। इसकी मुख्य वजह कड़े पर्यावरण नियम और बिजली की बढ़ती कीमतें हैं। 25 मई तक लंदन मेटल एक्सचेंज में यह 3,600 डॉलर (करीब 3 लाख रुपये) प्रति मीट्रिक टन से ऊपर और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर करीब 390 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है।

पहले जब मांग बढ़ती थी तो कंपनियां अपनी सप्लाई बढ़ा देती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह कड़े पर्यावरण नियम और बिजली की ऊंची लागत है, जो उत्पादन के कुल खर्च का करीब 40 फीसदी होती है। ये सब मिलकर कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने से रोक रहे हैं।