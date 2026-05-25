क्यों इन दिनों एल्युमिनियम के दामों में हुआ जबरदस्त इजाफा?
एल्युमिनियम के दाम इन दिनों काफी बढ़ गए हैं। इसकी मुख्य वजह कड़े पर्यावरण नियम और बिजली की बढ़ती कीमतें हैं। 25 मई तक लंदन मेटल एक्सचेंज में यह 3,600 डॉलर (करीब 3 लाख रुपये) प्रति मीट्रिक टन से ऊपर और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर करीब 390 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है।
पहले जब मांग बढ़ती थी तो कंपनियां अपनी सप्लाई बढ़ा देती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह कड़े पर्यावरण नियम और बिजली की ऊंची लागत है, जो उत्पादन के कुल खर्च का करीब 40 फीसदी होती है। ये सब मिलकर कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने से रोक रहे हैं।
इलेक्ट्रिक वाहनों से बढ़ी मांग
लंदन मेटल एक्सचेंज (LME) में एल्युमिनियम का भंडार अब 2022 के बीच के बाद से सबसे कम हो गया है, जिससे बाजार पर इसका दबाव और बढ़ गया है।
इलेक्ट्रिक वाहन और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स से बढ़ती मांग के कारण इसकी सप्लाई में जरा-सी भी कमी आते ही कीमतें और बढ़ जाती हैं। ऐसा लग रहा है कि ये ऊंची कीमतें इतनी जल्दी नीचे नहीं आएंगी।