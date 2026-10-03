IPO से पहले एनस्केल ने मेटा के ओसोफ्स्की को COO बनाया
तेजी से बढ़ती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एनस्केल ने जस्टिन ओसोफ्स्की को अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) नियुक्त किया है।
ओसोफ्स्की ने मेटा जैसी दिग्गज कंपनी में 18 साल तक काम किया है। कंपनी अपने बड़े आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) की तैयारी में है।
ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि मेटा का उनका अनुभव कंपनी को बड़े पैमाने पर विस्तार करने और वैश्विक स्तर पर अपने कामकाज को संभालने में बेहद काम आएगा।
न्यूयॉर्क IPO से 3 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य
एनस्केल का लक्ष्य है कि वह अपने आने वाले न्यूयॉर्क IPO से 3 अरब डॉलर (करीब 250 अरब रुपये) की पूंजी जुटाए। कंपनी यह पैसा AI कंप्यूटिंग की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेगी।
शुरुआत में यह कंपनी क्रिप्टो माइनिंग का काम करती थी, लेकिन जल्द ही इसने अपना रास्ता बदला। अब एनस्केल, एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े टेक दिग्गजों के साथ साझेदारी कर रही है।
ओसोफ्स्की कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जोश पायने और बोर्ड सदस्य शेरिल सैंडबर्ग के साथ मिलकर काम करेंगे। गौरतलब है कि सैंडबर्ग भी मेटा की पूर्व कार्यकारी रही हैं।
इस तरह एनस्केल के पास एक ऐसी नेतृत्व टीम बन गई है, जिसमें टेक्नोलॉजी उद्योग का गहरा और अनुभवी ज्ञान भरा है।