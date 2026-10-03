IPO से पहले एनस्केल ने मेटा के ओसोफ्स्की को COO बनाया

एनस्केल का लक्ष्य है कि वह अपने आने वाले न्यूयॉर्क IPO से 3 अरब डॉलर (करीब 250 अरब रुपये) की पूंजी जुटाए। कंपनी यह पैसा AI कंप्यूटिंग की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेगी।

शुरुआत में यह कंपनी क्रिप्टो माइनिंग का काम करती थी, लेकिन जल्द ही इसने अपना रास्ता बदला। अब एनस्केल, एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े टेक दिग्गजों के साथ साझेदारी कर रही है।

ओसोफ्स्की कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जोश पायने और बोर्ड सदस्य शेरिल सैंडबर्ग के साथ मिलकर काम करेंगे। गौरतलब है कि सैंडबर्ग भी मेटा की पूर्व कार्यकारी रही हैं।

इस तरह एनस्केल के पास एक ऐसी नेतृत्व टीम बन गई है, जिसमें टेक्नोलॉजी उद्योग का गहरा और अनुभवी ज्ञान भरा है।