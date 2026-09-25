सोने के बाद नौकरी गई, कर्मचारी ने कंपनी से मांगा 963 करोड़ रुपये का मुआवजा

यह पूरा मामला अप्रैल, 2023 की एक कंपनी ट्रिप से जुड़ा है। बर्न्स ऑस्ट्रिया में टीम के साथ गई थीं।

एक रात वह अपने कमरे की चाबी साथ रखना भूल गईं और कमरे में नहीं जा सकीं। इसके बाद उन्होंने सॉना में रात बिताई। ट्रिप खत्म होने के बाद कंपनी ने उनकी जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठाए।

कुछ समय बाद जून, 2023 में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। बर्न्स ने बाद में कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कराया।