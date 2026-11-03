एम्के ग्लोबल ने मैरिको के शेयर खरीदने की दी सलाह

कच्चे माल की लागत कम होने से मैरिको की कमाई में भी अच्छी चमक दिखी। कंपनी के EBITDA में 27 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और टैक्स के बाद का मुनाफा 31 फीसदी बढ़ गया।

पैराशूट और वैल्यू एडेड हेयर ऑयल जैसे इनके मुख्य ब्रांड्स ने दोहरे अंक में वृद्धि हासिल की। विज्ञापन खर्च बढ़ने के बाद भी मैरिको को आगे दोहरे अंक मात्रा बढ़ने की उम्मीद है।

एम्के ग्लोबल को मैरिको की ब्रांड ताकत और नयापन काफी पसंद आया है, लेकिन महंगाई और खराब मौसम जैसे कुछ संभावित जोखिमों को देखते हुए उन्होंने लक्ष्य कीमत में थोड़ी कटौती की है।