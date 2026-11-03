एस्कॉर्ट्स के शानदार नतीजों के बाद एम्के ग्लोबल ने बरकरार रखी रेटिंग

बिक्री अच्छी रहने के बावजूद बढ़ती लागतों ने एस्कॉर्ट्स के मार्जिन पर दबाव डाला। इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन घटकर 9.1 फीसदी रह गया।

इस समस्या से निपटने के लिए कंपनी ने अपने उत्पादों के दाम करीब 4 फीसदी बढ़ाए हैं। साथ ही त्योहारों के सीजन के बाद नवंबर के मध्य से कंपनी और कीमतें बढ़ाने की योजना बना रही है।

हालांकि, एम्के ग्लोबल फाइनेंशियल ने एस्कॉर्ट्स के लिए भविष्य के कमाई के अनुमानों में 21 फीसदी तक की कटौती की है, लेकिन उनका मानना है कि इस कंपनी में लंबे समय तक निवेश से फायदा हो सकता है।