एस्कॉर्ट्स के शानदार नतीजों के बाद एम्के ग्लोबल ने बरकरार रखी रेटिंग
एम्के ग्लोबल फाइनेंशियल ने एस्कॉर्ट्स को खरीदने की सलाह देते हुए इसका लक्ष्य 3,200 रुपये तय किया है। कंपनी ने एस्कॉर्ट्स पर अपना भरोसा बरकरार रखा है।
हाल ही में कंपनी ने दूसरी तिमाही (Q2) के दमदार नतीजे पेश किए। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बिक्री 59 फीसदी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बिक्री 11 फीसदी बढ़ने से कंपनी का राजस्व पिछले साल के मुकाबले 16 फीसदी उछला है।
त्योहारी सीजन के बाद दाम बढ़ाने की योजना
बिक्री अच्छी रहने के बावजूद बढ़ती लागतों ने एस्कॉर्ट्स के मार्जिन पर दबाव डाला। इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन घटकर 9.1 फीसदी रह गया।
इस समस्या से निपटने के लिए कंपनी ने अपने उत्पादों के दाम करीब 4 फीसदी बढ़ाए हैं। साथ ही त्योहारों के सीजन के बाद नवंबर के मध्य से कंपनी और कीमतें बढ़ाने की योजना बना रही है।
हालांकि, एम्के ग्लोबल फाइनेंशियल ने एस्कॉर्ट्स के लिए भविष्य के कमाई के अनुमानों में 21 फीसदी तक की कटौती की है, लेकिन उनका मानना है कि इस कंपनी में लंबे समय तक निवेश से फायदा हो सकता है।