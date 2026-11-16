एम्के ग्लोबल ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के शेयर खरीदने की दी सलाह

एम्के ग्लोबल ने हाल ही में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयर खरीदने की सलाह दी है, जिसके लिए 5,950 रुपये का लक्ष्य रखा गया है।

इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत अपनी सैन्य तकनीक को आधुनिक बनाने के लिए लगातार जोर दे रहा है, जिससे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर की मांग में तेजी आई है।

HAL के हालिया आंकड़े भी काफी अच्छे दिख रहे हैं। कंपनी का राजस्व 14.9 फीसदी बढ़कर 76.1 अरब रुपये तक पहुंच गया, जो उम्मीद से कहीं बेहतर रहा। इसके साथ ही पिछले साल के मुकाबले कंपनी का मुनाफा भी 10.6 फीसदी बढ़ा है।