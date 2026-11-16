एम्के ग्लोबल ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के शेयर खरीदने की दी सलाह
एम्के ग्लोबल ने हाल ही में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयर खरीदने की सलाह दी है, जिसके लिए 5,950 रुपये का लक्ष्य रखा गया है।
इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत अपनी सैन्य तकनीक को आधुनिक बनाने के लिए लगातार जोर दे रहा है, जिससे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर की मांग में तेजी आई है।
HAL के हालिया आंकड़े भी काफी अच्छे दिख रहे हैं। कंपनी का राजस्व 14.9 फीसदी बढ़कर 76.1 अरब रुपये तक पहुंच गया, जो उम्मीद से कहीं बेहतर रहा। इसके साथ ही पिछले साल के मुकाबले कंपनी का मुनाफा भी 10.6 फीसदी बढ़ा है।
रक्षा ऑर्डर से मिल रहा सहारा
फिलहाल HAL के शेयर का मूल्यांकन काफी ऊंचे स्तर पर है, लेकिन एम्के ग्लोबल को अभी भी इसमें बढ़ने की काफी गुंजाइश दिखती है।
इसकी वजह फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के लिए मिल रहे मजबूत ऑर्डर हैं। साथ ही इनके इंजन और अन्य पुर्जों के ऑर्डर भी खूब मिल रहे हैं।
उम्मीद है कि कंपनी वित्त वर्ष 2026 से 2029 के दौरान शानदार परिचालन प्रदर्शन करेगी। इसे तेजस MK-1A के ऑर्डर को पूरा करने में आ रही तेजी से भी काफी मदद मिलेगी।