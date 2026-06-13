एमिरेट्स के विमानों में भी देख सकेंगे फीफा वर्ल्ड कप के मैच 

इन टूर्नामेंट्स का भी करेगी प्रसारण

इतना ही नहीं, अगर आप दुबई के एमिरेट्स लाउंज में हैं तो वहां भी कुछ चुनिंदा मैच देख सकते हैं। अपनी सहूलियत के हिसाब से मैचों की पूरी लिस्ट देखने के लिए आप जून की 'आइस' मैगजीन देख सकते हैं।

यह सुविधा सिर्फ फुटबॉल प्रेमियों के लिए ही नहीं है। एमिरेट्स NBA फाइनल्स (4-20 जून), कनाडा सेल ग्रैंड प्रिक्स (20-21 जून) और फॉर्मूला वन रेस जैसे बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स (19 जुलाई) और हंगरी ग्रैंड प्रिक्स (26 जुलाई) का भी प्रसारण करेगी।