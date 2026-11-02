एमिरेट्स NBD की भारत में विस्तार के अगले चरण की तैयारी

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के एक बैंक एमिरेट्स NBD ने RBL बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने के बाद अब भारत में अपने कदम और मजबूत कर दिए हैं।

उनके सामने एक बड़ा लक्ष्य भारत की तेजी से उभरती मध्यम वर्गीय और अमीर आबादी यानि करीब 35 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाना है।

एमिरेट्स NBD के रणनीति, विश्लेषण और वेंचर कैपिटल के ग्रुप प्रमुख और RBL बैंक के बोर्ड सदस्य नीरज मकिन ने बताया कि उनकी योजना है कि RBL बैंक में एडवांस डिजिटल और क्लाउड तकनीक लाई जाए, जिससे बैंक की लंबी अवधि की ग्रोथ पक्की हो सके।