एमिरेट्स NBD की भारत में विस्तार के अगले चरण की तैयारी
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के एक बैंक एमिरेट्स NBD ने RBL बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने के बाद अब भारत में अपने कदम और मजबूत कर दिए हैं।
उनके सामने एक बड़ा लक्ष्य भारत की तेजी से उभरती मध्यम वर्गीय और अमीर आबादी यानि करीब 35 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाना है।
एमिरेट्स NBD के रणनीति, विश्लेषण और वेंचर कैपिटल के ग्रुप प्रमुख और RBL बैंक के बोर्ड सदस्य नीरज मकिन ने बताया कि उनकी योजना है कि RBL बैंक में एडवांस डिजिटल और क्लाउड तकनीक लाई जाए, जिससे बैंक की लंबी अवधि की ग्रोथ पक्की हो सके।
खाड़ी निवेशकों को लुभा रहा भारत-UAE व्यापार
भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और UAE के साथ मजबूत व्यापारिक रिश्तों ने इस देश को खाड़ी निवेशकों का पसंदीदा ठिकाना बना दिया है।
यहां रहने वाले विशाल भारतीय समुदाय और मजबूत व्यापारिक संबंधों की बदौलत भारत अब UAE का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है।
एमिरेट्स NBD को उम्मीद है कि RBL बैंक के साथ उनका यह कदम दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और आम भारतीय के लिए बैंकिंग को और आधुनिक बनाएगा।